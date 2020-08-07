Прокуратура Тверской области восстановила права сироты на жильё

Жителю Твери предоставят квартиру после вмешательства прокуратуры Фото: архив "КП"

В прокуратуру Центрального района г. Твери обратился 19-летний местный житель. Молодой человек обладает статусом лица, оставшегося без попечения родителей, окончил обучение в среднем профессиональном учреждении, состоит в льготной очереди. Однако жилым помещением не обеспечен.

В целях восстановления прав заявителя прокурор направил в суд исковое заявление с требованием о понуждении уполномоченных органов власти предоставить сироте жилье, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.