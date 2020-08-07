Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 7 августа

В регионе подтверждено 28 новых случаев коронавируса
Фото: Виктория ЖУКОВА
По данным оперативного штаба, на 7 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4791 человек.
3910 заболевших излечились от инфекции. 153 человека умерли, 728 пациентов изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1572 (+8 за сутки)
Кимры 551
Конаковский район 385 (+1)
Ржев 297 (+4)
Калининский район 259 (+3)
Лихославльский район 242
Торжок 196 (+3).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО