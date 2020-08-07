Восемь человек заразились коронавирусом в Твери 7 августа

В регионе подтверждено 28 новых случаев коронавируса Фото: Виктория ЖУКОВА

По данным оперативного штаба, на 7 августа 2020 в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции, из них восемь зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4791 человек.

3910 заболевших излечились от инфекции. 153 человека умерли, 728 пациентов изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1572 (+8 за сутки)

Кимры 551

Конаковский район 385 (+1)

Ржев 297 (+4)

Калининский район 259 (+3)

Лихославльский район 242

Торжок 196 (+3).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.