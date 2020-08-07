В Тверской области 3910 человек выздоровели после коронавируса

После коронавируса в Тверской области выписано 3910 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 28 новых случаев коронавируса. Всего на 7 августа, инфекция выявлена у 4791 человека.

С начала пандемии из больниц выписаны 3910 пациентов (+23 за сутки).

В настоящее время 728 (+5 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

153 (0 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 7 августа, подтверждено 5241 случая заражения коронавирусом.