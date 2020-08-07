Суд запретил сайты по продаже электроудочек в Тверской области

Прокуратура выявила нарушения Фото: архив "КП"

Прокуратурой Жарковского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлено страницы с электронными адресами, содержащие информацию о способах изготовления электрической удочки.

Доступ к ресурсам осуществлялся в свободной форме, без регистрации.

По факту выявленных нарушений прокурором в суд направлено административное исковое заявление с требованием о признании информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.