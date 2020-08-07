Бабушку вывели из леса уже ночью Фото: ВПСО "Сова"

84-летняя бабушка Рая заблудилась в лесу недалеко от деревни Глиновка, что в Оленинском районе Тверской области, 3 августа. С собой у женщины было сразу два мобильных телефона, поэтому она смогла позвонить поисковикам и попросить о помощи.

- Она только кричит в трубку, что ничего не слышит, что ей страшно и их с собакой надо спасать, - сообщили волонтеры "ВПСО "Сова" Ржев, Зубцов". - Сиреной работать бесполезно, бабушка может оказаться в трех разных местах. Делимся и расходимся на задачи.

В 0:30 волонтеры по рации сообщили, что пропавшую нашли на заросшем поле в двух километрах от деревни.

- Жива! Состояние нормальное, - пишут поисковки.

Женщину передали "скорой помощи", а вот поймать собаку не удалось.