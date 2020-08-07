Молодой водитель сбил 16-летнего подростка в Тверской области

Подросток доставлен в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло поздно вечером, 6 августа, около дома №185 по улице Шмидта в Вышнем Волочке Тверской области.

19-летний водитель автомобиля "ВАЗ-21063", двигаясь со стороны поселка Пригородный в сторону города, сбил 16-летнего пешехода. Молодой человек шел по проезжей части, по ходу движения транспортного средства.

С травмами пешеход госпитализирован в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция тверской области напоминает, что при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу потоку транспортных средств. Участники движения в инвалидных колясках, на мотоциклах, мопедах, велосипедах должны следовать по ходу движения.