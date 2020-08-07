Одиннадцатилетий мальчик попал под машину на проспекте Калинина в Твери

Пострадавший ребенок госпитализирован в больницу Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло днем, 6 августа, в районе дома №20 по проспекту Калинина в Твери.

56-летний водитель, управляя автомобилем "Митсубиси Аутлендер", наехал на 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

С травмами подростка госпитализировали в медицинское учреждение.

Напомним, что в Тверской области организована кампания по предупреждению детского травматизма. С 6 по 12 августа в регионе проходит акция "Внимание – дети!".

Госавтоинспекторы напоминают водителям и призывают родителей обучать детей и соблюдать самим правила дорожного движения.