В Торжке выступит фольклорный ансамбль «Славяночка» из Твери

С 1988 года коллективом руководит Светлана Лебедева. Фото: из архива Светланы Лебедевой.

В Торжке песняры из «Славяночки» презентуют диски с материалом, записанным в фольклорных экспедициях 70-х годов ХХ века. Также ансамбль исполнит разножанровые песни из своего репертуара – обрядовые, необрядовые песни, причитания, жестокие романсы и другие. Члены «Славяночки» собирают их самостоятельно во время экспедиций по Тверскому краю.

На музыкальном празднике в Центральной городской библиотеке в Торжке ансамбль не только споёт, но и пообщается со своими поклонниками. Все желающие смогут задать интересующие их вопросы.

Вход на торжокский концерт 7 августа в 15:00 свободный. Гостей просят приходить в масках и перчатках, а также держать социальную дистанцию.

Напомним, фольклорный коллектив «Славяночка» был создан в 1967 году на базе Филологического факультета Тверского государственного университета. Инициатива исходила от преподавателя кафедры литературы Валентины Шоминой. Это первый молодёжный фольклорный коллектив Твери. С 1988 года им руководит Светлана Лебедева.