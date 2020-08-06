Мужчина хотел погреться и сжёг чужой дом в Тверской области

Подозреваемый в поджоге задержан Фото: Анастасия Осипова

С сообщением о пожаре в полицию обратился 63-летний хозяин дома в СНТ "Восход" в Калининском районе Тверской области.

На место происшествия выехали сотрудники полиции и МЧС. Оперативники в кратчайшие сроки нашли свидетелей и собрали улики.

Пожаро-техническая экспертиза показала, что причиной возгорания стал поджог. Ущерб составил 300 тысяч рублей.

По подозрению в совершении преступления был задержан 44-летний житель Твери. Злоумышленник не стал отрицать своей вины и признался, что он проник в дом с целью погреться и поджег его.

По части 2 статьи 167 УК РФ "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества возбуждено уголовное дело.