Реконструкторы сойдутся в битве на «Новоторжском рубеже» в Тверской области

В прежние годы фестиваль "Новоторжский рубеж" собирал десятки, а то и сотни реконструкторов. Фото: из группы фестиваля в vc.com/Алексей Мухин

В связи со снятием ограничений по коронавирусу в нашем регионе традиционный исторический фестиваль «Новоторжский рубеж» состоится. Впрочем, его организаторы на странице фестиваля в соцсети сообщали об этом еще в конце июля.

Итак, «Новоторжский рубеж» пройдет 15-16 августа на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво» в Торжокском районе.

Гостей фестиваля ждет аутентичная Средневековью атмосфера, жаркие бои реконструкторов в доспехах, мастер-классы по стрельбе из лука, чеканке монет, кузнечному делу, игре на старинных инструментах и т.д.

Также обещаны выступления фольклорных коллективов. Вечером 15 августа состоится большой концерт народной музыки.