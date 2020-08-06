В Тверской области 3887 человек выздоровели после коронавируса

В Тверской области подтверждено 26 случаев коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Тверской области подтверждено 26 новых случаев коронавируса. Всего на 6 августа, инфекция выявлена у 4763 человек.

С начала пандемии из больниц выписаны 3887 пациентов (+17 за сутки).

В настоящее время 723 (+6 за минувшие сутки) заражённых остаются под наблюдением медиков. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания.

153 (+3 за минувшие сутки) человек скончались от коронавируса. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего в стране, по данным на 6 августа, подтверждено 5267 случая заражения коронавирусом.