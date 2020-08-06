Игорь Руденя расскажет, создадут ли школу безопасности для родителей в Тверской области

По сложившейся за последние месяцы традиции губернатор вновь ответит на актуальные вопросы в вечернем прямом эфире. Фото: ПТО

Очередной прямой эфир с губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» (Тверь) состоится 6 августа в 21:00.

Глава региона вновь будет освещать некоторые актуальные для Верхневолжья темы.

Игорь Руденя, в частности, собирается ответить на вопросы: что предпримет регион для борьбы с возросшими случаями детского травматизма, и создадут ли в Верхневолжье школу безопасности для родителей? Также губернатор расскажет о том, как начнется новый учебный год в регионе, а также о планах по развитию Ржева.

Программу с Игорем Руденей можно будет также посмотреть в сети Интернет на сайте «Вести-Тверь».