Коллекционер Сергей Куницын поделится секретами хищных растений Фото: vk.com/"Ботанический сад.Тверь"

В предстоящие выходные, 8-9 августа, в "Ботаническом саду" Твери в переулке Шевченко, 16 открвается необычная выставка растений-хищников "Зеленые монстрики".

Коллекционер растений-хищников Сергей Куницын в формате презентации и живого общения расскажет посетителям обо всех тайнах и предпочтениях Венериных мухоловок, Росянок, Непентесов, Саррацений, Жирянок и других прожорливых растений.

Желающие смогут приобрести понравившихся "хищников" в свою коллекцию.

Выставка будет открыта с 10:00 до 18:00. Вход платный. Дети до 6 лет - бесплатно.