Гостей вечера ждут много музыки, общения и веселья Фото: vk.com/"Ботанический сад Тверь"

"Ботанический сад" совместно с Тверской Академической областной филармонией запускает новый музыкальный проект "Музыка сада".

- "Музыка Сада" - это серия концертов и музыкальных встреч, которые пройдут в старинном парке Сада Души, - рассказывают организаторы.

Первый концерт состоится 6 августа. Посетителей ждут эстрадно-джазовые композиции, популярная музыка в исполнении инструментального квинтета "No indifference" и солистов Ильи Шкадина и Ксении Поздневой.

Гости смогут пообщаться с музыкантами лично и получить автограф.

Начало концерта в 18:30. Количество мест ограничено. Билеты на концерт можно купить в кассах филармонии или забронировать по телефонам: 34-64-34 и 35-69-14. Также необходимо приобрести билет для входа в Ботанический сад (пер. Шевченко, 16).

Программа рассчитана на возраст 6+. И не забудьте взять маску!