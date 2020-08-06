Водитель на большегрузе протаранил машину дорожных рабочих на трассе М-11 в Тверской области

В ДТП пострадали оба водителя Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 5 августа, на 231-м км скоростной трассы М-11 "Нева".

37-летний водитель автомобиля "Mercedes Benz - Actros" в составе с полуприцепом "Schmitz", двигаясь в направлении Москвы, отвлекся от управления автомобилем и наехал на впереди стоящий БЦМ-51 на шасси "Volvo FM", под управлением 43-летнего водителя, который осуществлял прикрытие согласно схеме проведения дорожных работ.

В результате ДТП пострадали оба водителя.

Госавтоинспекция Тверской области призывает водителей быть максимально внимательными в зоне проведения дорожных работ. Необходимо строго следовать требованиям временных знаков, разметки, соблюдать скоростной режим.