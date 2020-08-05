Газпром включится в работу по модернизации теплосетей Твери

Есть предпосылки к тому, что Газпром будет прокладывать в регионе не только газопроводы, но и за теплосети Твери возьмётся. Фото: ПТО

О том, что сотрудничество энергетического гиганта с областным правительством распространится на систему теплоснабжения Твери сообщил заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Олег Тельнов. Он сделал это после встречи губернатора Игоря Рудени с представителями различных структур Газпрома.

- Большая совместная работа предстоит в сфере теплоснабжения Твери. Договорились о создании рабочей группы, в которую войдут представители Газпрома, правительства Тверской области, администрации Твери. Совместно составим план действий и определимся по дальнейшим шагам, - сообщил журналистам после встречи Олег Тельнов.

Гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров пояснил, что конкретные решения по эффективному подходу к модернизации теплосетей Твери будут приняты только после анализа ситуации. Его проведут некие профильные институты.

Естественно, на встрече речь шла и непосредственно о газификации региона.

Игорь Руденя 5 августа в областном правительстве провел совещание с представителями структур Газпрома. Фото: ПТО

Как отметил губернатор, в перспективе будут газифицированы Жарковский, Краснохолмский, Бежецкий, Максатихинский районы.

- До 1 сентября сформируем предложения в программу газификации до 2025 года, продолжим переговоры с Газпромом по дальнейшей газификации муниципалитетов, - сказал Игорь Руденя журналистам.

Добавим, что в 2020 году предусмотрено проектирование и строительство 8 межпоселковых газопроводов общей протяженностью 228,7 км в Осташковском городском и Краснохолмском муниципальном округах, Старицком, Калязинском, Молоковском, Жарковском районах.

Строительство магистрального газопровода-отвода Ржев – Нелидово протяженностью 94 км запланировано на 2021 год.