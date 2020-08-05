В Тверской области надбавки за июль получат более 5 тысяч медиков

Медикам на надбавки за июль направляют более 207,4 млн рублей. Фото: ПТО

Надбавки за работу в июле в условиях коронавируса получат свыше 5500 медиков региона. На всех должны распределить более 207,4 млн рублей. Данный вопрос обсуждался на заседании областной бюджетной комиссии, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, также из федерального бюджета направлено 24,4 млн рублей на выплату медикам «отпускных».

Игорь Руденя подчеркнул - выплаты должны быть перечислены оперативно, без затяжек.

Начисление надбавок медработникам началось в апреле 2020 года.

В тверском регионе объем финансирования на выплаты медикам равен 757,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета на эти цели предусмотрено 748,1 млн рублей, из областного – 9,7 млн рублей.