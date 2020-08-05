2020-08-05T18:21:44+03:00
Общество

Осужденный за госизмену учёный из головного института "Роскосмоса" освобожден по УДО в Тверской области

Дело рассмотрел Тверской областной суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Осужденный за госизмену ученый освобожден по УДО ФОТО: Кафедра "Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов" МГТУ им. БауманаОсужденный за госизмену ученый освобожден по УДО ФОТО: Кафедра "Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов" МГТУ им. Баумана
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5 августа в Тверской областной суд оставил без изменения постановление Московского районного суда г. Твери об условно-досрочном освобождении осужденного за госизмену сотрудника ФГУП "ЦНИИмаш" (Роскосмос) Владимира Лапыгина.

Напомним, 80-летнего ученого обвинили в государственной измене. Правоохранительные органы предполагают, что он передавал секретную информацию за рубеж. Первый раз следователи вышли с ходатайством об аресте Лапыгина еще в мае 2015 года.

В 2016 году ученого осудили по статье 275 УК РФ "Государственная измена". Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Свою вину Лапыгин не признал.

10 июня 2020 года Московский районный суд Твери удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении. Решение пыталась оспорить областная прокуратура, но Тверской областной суд оставил жалобу без внимания.

- Исходя из совокупности данных о личности осужденного, его поведения за весь период отбытия наказания, оснований считать, что он нуждается в дальнейшем отбывании наказания, не имеется, - сообщает пресс-служба суда.

СПРАВКА КП:

Владимир Иванович Лапыгин- доцент, кандидат физико-математических наук, академик-секретарь отделения 6.4 "Проблемы наземной и летной отработки аэротермодинамики ракет и космических аппаратов" Российской академии космонавтики имени Циолковского(РАКЦ).

Родился 27 августа 1940 года. Много лет проработал в ФГУП "ЦНИИмаш" - головном институте Роскосмоса, преподавал в МГТУ имени Баумана. Является одним из создателей системы питания двигателя внутреннего сгорания, имеет звание Заслуженного машиностроителяРФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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