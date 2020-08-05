2020-08-05T17:51:41+03:00
Политика

Систему теплоснабжения Твери будут реконструировать поэтапно

Перспективы газификации региона обсудили на совещании в правительстве Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
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Сотрудничество Газпрома с Тверской областью будет продолжено Фото: ПТОСотрудничество Газпрома с Тверской областью будет продолжено Фото: ПТО
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Перспективы газификации Тверской области, а также реализацию инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения Твери обсудил 8 августа губернатор Игорь Руденя с руководителями ПАО «Газпром», ООО «Газпром энергохолдинг» и ООО «Газпром межрегионгаз».

Как отметил глава региона, программа, согласованная с Газпромом, выполняется в полном объеме. До 1 сентября будут сформированы предложения в программу газификации до 2025 года

Сотрудничество Газпрома с Тверской областью будет продолжено.

– Большая совместная работа предстоит в сфере теплоснабжения Твери. Договорились о создании рабочей группы, в которую войдут представители Газпрома, Правительства Тверской области, администрации Твери, – отметил заместитель начальника департамента ПАО «Газпром» Олег Тельнов.

Модернизации теплоснабжающего комплекса областного центра в рамках инвестпроекта будет происходить поэтапно. Ситуацию проанализируют с привлечением нескольких профильных институтов.

Отметим, что по Программе газификации регионов РФ в Тверской области в 2020 году предусмотрено проектирование и строительство восьми межпоселковых газопроводов общей протяженностью 228,7 км.

ИСТОЧНИК KP.RU

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