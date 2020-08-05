2020-08-05T17:33:52+03:00
Общество

В Тверской области опять настанет День льняного поля

Почетными гостями на нем станут представители Минсельхоза РФ и льносеющих регионов
Алексей АНДРЕЕВ
Поделиться:
В 2020 году объем посевных площадей льна-долгунца в регионе составил 5,8 тыс. га. Фото: ПТОВ 2020 году объем посевных площадей льна-долгунца в регионе составил 5,8 тыс. га. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

День льняного поля-2020 состоится 7 августа у деревни Пирогово Торжокского района.

В программе – показ сельскохозяйственной техники и технологического процесса уборки льна, выставка достижений льняного комплекса Верхневолжья.

Среди гостей заявлены представители Минсельхоза РФ, льносеющих регионов, связханных с льнопереработкой компаний и т.д.

Для Верхневолжья это знаковое мероприятие, ведь, как отметил губернатор Игорь Руденя, лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Тверской области.

В 2020 году объем посевных площадей льна-долгунца составил 5,8 тыс. га, предполагается, что объем производства льносырья в этом году составит 6,29 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Осужденный за госизмену учёный из головного института "Роскосмоса" освобожден по УДО в Тверской области
Систему теплоснабжения Твери будут реконструировать поэтапно
В Твери завершен ремонт коллектора на улице Паши Савельевой
В Тверской области опять настанет День льняного поля
Тверские предприниматели смогут пожаловаться на нарушение своих прав
Фестиваль джаза «Джаз-пленэр в Домотканово» в Тверской области перенесён на 2021 год
В Тверской области нашли бешеную енотовидную собаку
Биологи из центра "Ромашка" в Тверской области показали как растёт их маленький питомец Хорик
В пригороде Удомли дорожная организация устроила свалку строительных отходов
Кражу денег раскрыли полицейские в Тверской области
Зарегистрировали ещё одного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области
Житель Тверской области оскорбил соседку, потому что она не дала ему набрать воды из пруда
Торжокский район включился в тверскую кампанию по предупреждению детского травматизма
Фестиваль карельской культуры разрешили провести в Тверской области
Малыша с пороком сердца экстренно доставили в Тверь на вертолёте
Четырнадцать человек заразились коронавирусом в Твери 5 августа
Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Тверской области
Футбольный клуб «Тверь» сыграет первый в жизни официальный матч
В Тверской области 3870 человек выздоровели после коронавируса
В ДТП на трассе М-10 в Тверской области тяжело пострадала пожилая женщина
Змея вновь укусила ребёнка в Тверской области
Пропавшая в Твери пожилая женщина найдена живой
В Твери ищут мужчину с именной татуировкой на запястье
Момент тяжёлого столкновения мотоциклиста с пешеходом в Твери попал на видео