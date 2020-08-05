В Тверской области опять настанет День льняного поля
День льняного поля-2020 состоится 7 августа у деревни Пирогово Торжокского района.
В программе – показ сельскохозяйственной техники и технологического процесса уборки льна, выставка достижений льняного комплекса Верхневолжья.
Среди гостей заявлены представители Минсельхоза РФ, льносеющих регионов, связханных с льнопереработкой компаний и т.д.
Для Верхневолжья это знаковое мероприятие, ведь, как отметил губернатор Игорь Руденя, лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Тверской области.
В 2020 году объем посевных площадей льна-долгунца составил 5,8 тыс. га, предполагается, что объем производства льносырья в этом году составит 6,29 тыс. тонн.
ИСТОЧНИК KP.RU
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