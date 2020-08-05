В Тверской области опять настанет День льняного поля

5 Авг. 2020 2020-08-05T17:33:52+03:00

В 2020 году объем посевных площадей льна-долгунца в регионе составил 5,8 тыс. га. Фото: ПТО

Почетными гостями на нем станут представители Минсельхоза РФ и льносеющих регионов

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День льняного поля-2020 состоится 7 августа у деревни Пирогово Торжокского района.

В программе – показ сельскохозяйственной техники и технологического процесса уборки льна, выставка достижений льняного комплекса Верхневолжья.

Среди гостей заявлены представители Минсельхоза РФ, льносеющих регионов, связханных с льнопереработкой компаний и т.д.

Для Верхневолжья это знаковое мероприятие, ведь, как отметил губернатор Игорь Руденя, лён – традиционная сельскохозяйственная культура для Тверской области.

В 2020 году объем посевных площадей льна-долгунца составил 5,8 тыс. га, предполагается, что объем производства льносырья в этом году составит 6,29 тыс. тонн.

ИСТОЧНИК KP.RU