2020-08-05T16:26:29+03:00
Общество

Тверские предприниматели смогут пожаловаться на нарушение своих прав

Бизнесменов ждут на онлайн-приём в прокуратуре
Виктория ТУШКОВА
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Если ход вашему бизнесу не дают без взятки - жалуйтесь!Если ход вашему бизнесу не дают без взятки - жалуйтесь!Фото: Анастасия Осипова
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Тверские предприниматели смогут пожаловаться на нарушение своих прав: совместный приём проведут заместитель прокурора Тверской области Сергей Краюхин и уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Антон Стамплевский.

Из-за коронавируса приём будет организован онлайн - по "Скайпу". Чтобы получить возможность рассказать о своих проблемах, предприниматель должен сообщить информацию (фамилию, имя и отчество, а также логин в "Skype") в прокуратуру по телефону: 8 (4822) 50-60-32.

Приём будет организован 11 августа 2020 года (это будет вторник) с 14:30 до 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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