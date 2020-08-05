5 Авг. 2020 2020-08-05T16:26:29+03:00

Если ход вашему бизнесу не дают без взятки - жалуйтесь! Фото: Анастасия Осипова

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Тверские предприниматели смогут пожаловаться на нарушение своих прав: совместный приём проведут заместитель прокурора Тверской области Сергей Краюхин и уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Антон Стамплевский.

Из-за коронавируса приём будет организован онлайн - по "Скайпу". Чтобы получить возможность рассказать о своих проблемах, предприниматель должен сообщить информацию (фамилию, имя и отчество, а также логин в "Skype") в прокуратуру по телефону: 8 (4822) 50-60-32.

Приём будет организован 11 августа 2020 года (это будет вторник) с 14:30 до 16:30.

ИСТОЧНИК KP.RU