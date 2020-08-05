Фестиваль джаза «Джаз-пленэр в Домотканово» в Тверской области перенесён на 2021 год

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:59:20+03:00

Ведущим фестиваля обычно выступает тверской актёр театра и кино Тарас Кузьмин. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Изменить размер текста: A A

Ежегодный Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-пленэр в Домотканово» перенесён на 2021 год. Об этом сообщила Тверская областная картинная галерея.

Причина всё та же - необходимость поберечься в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Нынешний фестиваль должен был стать пятым по счёту. Статус международного он приобрёл в прошлом году.

Обычно музыканты собираются в августе в старинном парке усадьбы «Домотканово» (в Калининском районе Тверской области).

В 2019 году перед поклонниками джаза, кроме тверских исполнителей выступали звёзды мирового джаза: Шарон Кларк (США) и квинтет Валерия Пономарёва (США).

ИСТОЧНИК KP.RU