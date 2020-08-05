2020-08-05T15:59:20+03:00
Звезды

Фестиваль джаза «Джаз-пленэр в Домотканово» в Тверской области перенесён на 2021 год

Фестиваль решили отложить из-за коронавируса
Виктория ТУШКОВА
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Ведущим фестиваля обычно выступает тверской актёр театра и кино Тарас Кузьмин.Ведущим фестиваля обычно выступает тверской актёр театра и кино Тарас Кузьмин.Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Ежегодный Международный фестиваль джазовой музыки «Джаз-пленэр в Домотканово» перенесён на 2021 год. Об этом сообщила Тверская областная картинная галерея.

Причина всё та же - необходимость поберечься в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Нынешний фестиваль должен был стать пятым по счёту. Статус международного он приобрёл в прошлом году.

Обычно музыканты собираются в августе в старинном парке усадьбы «Домотканово» (в Калининском районе Тверской области).

В 2019 году перед поклонниками джаза, кроме тверских исполнителей выступали звёзды мирового джаза: Шарон Кларк (США) и квинтет Валерия Пономарёва (США).

ИСТОЧНИК KP.RU

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