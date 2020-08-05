В Тверской области нашли бешеную енотовидную собаку

5 Авг. 2020 2020-08-05T15:45:36+03:00

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Очередной случай бешенства диагностирован специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки. Павшее животное было обнаружено в двух километрах от деревни Сулежский Борок в Бежецком районе.

Патологический материал от животного поступил в лабораторию по направлениям Управления Россельхознадзора по Тверской области и региональной Госинспекции по ветеринарии.

Полученные результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU