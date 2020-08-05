2020-08-05T15:12:35+03:00
Дом. Семья

Биологи из центра "Ромашка" в Тверской области показали как растёт их маленький питомец Хорик

С детёнышем норки его уже не перепутать
Виктория ТУШКОВА
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А вот и довольный жизнью Хорик! Фото: vk.com/club114776276А вот и довольный жизнью Хорик! Фото: vk.com/club114776276
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Биологи из реабилитационного центра для диких животных "Ромашка", что в Тверской области, опубликовали новые фотографии своего маленького подопечного - хорька Хорика.

Малыш вкусно кушает и резвится в травке, по всему видно - живётся ему вольготно. Растёт Хорик быстро - с детёнышем норки его уже не перепутать. А ведь когда его только привезли в "Ромашку", даже опытные биологи Мурашовы, руководители центра, не смогли определить точно, что это за зверь.

Хорик поначалу звался Нориком. Всем показалось, что похож он именно на щенка норки: в заблуждение ввела широкая и тупая мордочка. Малыш был очень мал и слаб. Учёные выкармливали его по часам, почти не спали.

Но когда кроху выходили и привели в порядок, стало очевидно - это хорь. Зверя срочно переименовали, и теперь центр "Ромашка" регулярно делится в соцсетях новостями, о том, как Хорик растёт.

Хорик - подопечный реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276

Хорик - подопечный реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276

Хорик - подопечный реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276

Хорик - подопечный реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276

Хорик - подопечный реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276

Хорик - подопечный реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276

ИСТОЧНИК KP.RU

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