Биологи из центра "Ромашка" в Тверской области показали как растёт их маленький питомец Хорик
Биологи из реабилитационного центра для диких животных "Ромашка", что в Тверской области, опубликовали новые фотографии своего маленького подопечного - хорька Хорика.
Малыш вкусно кушает и резвится в травке, по всему видно - живётся ему вольготно. Растёт Хорик быстро - с детёнышем норки его уже не перепутать. А ведь когда его только привезли в "Ромашку", даже опытные биологи Мурашовы, руководители центра, не смогли определить точно, что это за зверь.
Хорик поначалу звался Нориком. Всем показалось, что похож он именно на щенка норки: в заблуждение ввела широкая и тупая мордочка. Малыш был очень мал и слаб. Учёные выкармливали его по часам, почти не спали.
Но когда кроху выходили и привели в порядок, стало очевидно - это хорь. Зверя срочно переименовали, и теперь центр "Ромашка" регулярно делится в соцсетях новостями, о том, как Хорик растёт.
Хорик - подопечный реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276
Хорик - подопечный реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276
Хорик - подопечный реабилитационного центра для диких животных "Ромашка". Фото: vk.com/club114776276
ИСТОЧНИК KP.RU