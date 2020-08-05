В пригороде Удомли дорожная организация устроила свалку строительных отходов

5 Авг. 2020 2020-08-05T14:58:03+03:00

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Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области установлено, что одна из дорожно-строительных организаций региона, проводившая работы на территории Удомельского городского округа в 2019 году, бросила в пригороде Удомли более 1500 тонн строительного мусора.

По итогам рассмотрения дела об административно мправонарушении организация и ее руководитель оштрафованы.

Решениями Удомельского городского суда и апелляционной инстанции – Тверского областного суда постановления Министерства оставлены в силе, жалобы организации и ее руководителя не удовлетворены.

Также Минприроды подготовлено исковое заявление о возмещении вреда, причиненного указанной дорожно-строительной организацией почвам, как объекту охраны окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU