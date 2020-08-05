2020-08-05T14:33:52+03:00
Политика

Зарегистрировали ещё одного кандидата в депутаты Законодательного Собрания Тверской области

Им стал самовыдвиженец Сергей Орлов
Степан КАМЕНЕВ
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До подсчёта голосов ещё далеко, но путь уже начался.До подсчёта голосов ещё далеко, но путь уже начался.Фото: Алиса КОЗЛОВА
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Региональный избирком принял документы у ещё одного кандидата в депутаты областного парламента Сергея Орлова.

Сергею Орлову 59 лет, он уже два года возглавляет сельское поселение Итомля. Кандидату в депутаты Законодательного собрания шестого созыва выдали подтверждающее его статус удостоверение.

Напомним, что на сегодняшний день за место в Законодательном собрании Тверской области борются шесть кандидатов.

Бывший ректор ТвГУ и экс-зампред Правительства Тверской области Андрей Белоцерковский от партии «Единая Россия».

Сергей Матвеев, заместитель директора одной из ржевских управляющих компаний, идёт от партии «Справедливая Россия».

Пенсионер Татьяна Королькова, которую выдвинула «Коммунистическая партия Российской Федерации».

Арарат Гулян, индивидуальный предприниматель, зарегистрировался от партии «Яблоко».

Алексей Жуков, самозанятый. Он идёт на выборы от ЛДПР.

Один из кандидатов не прошёл отбор. Ему отказали из-за того, что житель Тверской области не смог собрать подписи, необходимые для регистрации. Мужчина шёл самовыдвиженцем.

Регистрация окончена – сообщает пресс-служба Избирательной комиссии Тверской области. Выборы состоятся в Единый день голосования 13 сентября.

Напомним, кампания проходят в связи с тем, что экс-депутат ЗС Роман Крылов перешёл на должность мэра Ржева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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