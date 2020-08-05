2020-08-05T13:49:34+03:00
Общество

Житель Тверской области оскорбил соседку, потому что она не дала ему набрать воды из пруда

Ему придется заплатить штраф
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина заплатит административный штраф Фото: архив "КП"Мужчина заплатит административный штраф Фото: архив "КП"
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Инцидент произошел в мае 2020 года в деревне Корницы Бежецкого района Тверской области. 54-летний местный житель поссорился с соседкой из-за пруда, которым она не разрешила ему пользоваться, и оскорбил ее.

По данному факту Бежецким межрайонным прокурором в отношении мужчины вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновному назначен административный штраф.

Постановление не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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