Торжокский район включился в тверскую кампанию по предупреждению детского травматизма
Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с главой Торжокского района Еленой Хохловой. В первую очередь разговор зашел о кампании предупреждения детского травматизма. Она запущена в регионе с 1 августа после ужасного ДТП с тремя погибшими подростками.
Областное правительство разработало комплексный план мероприятий. В соцсетях, на телеканалах транслируются видеоролики, посвященные безопасности на дорогах, на воде, противопожарной безопасности. В работу включены администрации поселений, местные СМИ.
Елена Хохлова рассказала губернатору, что в Торжокском районе организованы встречи с жителями, ведется разъяснительная работа.
Также на встрече обсуждалось развитие льноводства и в частности перспективы создания в муниципалитете комплекса льноперерботки. И это не случайно. В Торжокском районе одни из самых больших площадей в регионе засеяны льном-долгунцом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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