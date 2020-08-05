Торжокский район включился в тверскую кампанию по предупреждению детского травматизма

5 Авг. 2020 2020-08-05T13:28:23+03:00

Елена Хохлова рассказала губернатору, что предпринимается в муниципалитете в рамках областной кампании по предупреждению детского травматизма. Фото: ПТО

Она начата в регионе с 1 августа

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Губернатор Игорь Руденя провел рабочую встречу с главой Торжокского района Еленой Хохловой. В первую очередь разговор зашел о кампании предупреждения детского травматизма. Она запущена в регионе с 1 августа после ужасного ДТП с тремя погибшими подростками.

Областное правительство разработало комплексный план мероприятий. В соцсетях, на телеканалах транслируются видеоролики, посвященные безопасности на дорогах, на воде, противопожарной безопасности. В работу включены администрации поселений, местные СМИ.

Елена Хохлова рассказала губернатору, что в Торжокском районе организованы встречи с жителями, ведется разъяснительная работа.

Также на встрече обсуждалось развитие льноводства и в частности перспективы создания в муниципалитете комплекса льноперерботки. И это не случайно. В Торжокском районе одни из самых больших площадей в регионе засеяны льном-долгунцом.

ИСТОЧНИК KP.RU