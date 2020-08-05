Фестиваль карельской культуры разрешили провести в Тверской области
8 августа в селе Козлово в Спировском районе Тверской области состоится открытие четвертого фестиваля карельской культуры OMA RANDA.
Взрослых и детей ждут развлечения, которые познакомят гостей площадки с карельским языком, традиционными ремёслами, музыкой, играми. В программе: мастер-классы по традиционным ремеслам, выставки предметов быта и национальных костюмов тверских карел.
Желающие смогут попробовать блюда национальной карельской кухни – чёрные щи, калитки, сканцы и сульчины, ароматный чай из трав.
- Сохранение историко-культурного наследия тверских карел оказывает серьезное влияние на формирование у молодёжи и жителей региона бережного отношения к истории, исконным традициям и культуре, а также имеет большое значение для реализации туристического потенциала Тверской области, - считает губернатор Игорь Руденя.
Начало мероприятия в 12:00. Добраться до места проведения можно на автобусе - будут организованы дополнительные рейсы.
Добраться можно на автобусе Фото: vk.com/oma_randa
Кстати, еще один традиционный фестиваль карельской культуры "Калитка", который ежегодно проводитя в селе Толмачи, в этом году отменен из-за коронавируса. Организаторы сообщают, что он состоится в 2021 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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