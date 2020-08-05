2020-08-05T12:50:14+03:00
Происшествия

Малыша с пороком сердца экстренно доставили в Тверь на вертолёте

Состояние ребёнка стабильное
Ольга ТРОФИМОВА
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Состояние ребенка стабильное Фото: областной минздравСостояние ребенка стабильное Фото: областной минздрав
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В ночь на 5 августа привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи и транспортировки в детскую областную клиническую больницу города Твери новорожденного малыша из Лесного района.

В 00:19 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с неонатальной бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в район для оказания помощи и транспортировки пациента с врожденным пороком сердца.

В 3:58 утра ребенок был госпитализирован в отделение реанимации №1 Детской областной клинической больницы.

- В настоящее время состояние малыша стабильное, экстренного оперативного лечения не требуется, - сообщили в Минздраве Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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