Четырнадцать человек заразились коронавирусом в Твери 5 августа

5 Авг. 2020 2020-08-05T12:34:50+03:00

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По данным оперативного штаба, на 5 августа 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них четырнадцать зараженных - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4737 человек.

3870 заболевших излечились от инфекции. 150 человек умерли, 717 пациентов изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 1553 (+14 за сутки)

Кимры 551

Конаковский район 383 (+2)

Ржев 289 (+3)

Калининский район 256

Лихославльский район 242

Торжок 191 (+2).

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.

Графика: ПТО

ИСТОЧНИК KP.RU