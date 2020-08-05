Четырнадцать человек заразились коронавирусом в Твери 5 августа
По данным оперативного штаба, на 5 августа 2020 в Тверской области подтверждено 27 новых случаев коронавирусной инфекции, из них четырнадцать зараженных - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию выявили у 4737 человек.
3870 заболевших излечились от инфекции. 150 человек умерли, 717 пациентов изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 1553 (+14 за сутки)
Кимры 551
Конаковский район 383 (+2)
Ржев 289 (+3)
Калининский район 256
Лихославльский район 242
Торжок 191 (+2).
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО
ИСТОЧНИК KP.RU
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