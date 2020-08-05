2020-08-05T12:23:55+03:00
Происшествия

Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Тверской области

Авария произошла на М-10
Ольга ТРОФИМОВА
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Водитель грузовика погиб в ДТП на М-10Водитель грузовика погиб в ДТП на М-10Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла 5 августа на 297-м км+800 м трассы М-10 в Вышнем Волочке Тверской области.

Водитель, управляя грузовым автомобилем "Исузу 28186", столкнулся с автомобилем "Вольво", водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП погиб водитель "Исузу".

Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям о необходимости сохранения безопасной дистанции при движении, а также о недопустимости управления транспортными средствами в утомленном или болезненном состоянии. Состояние водителя напрямую влияет на безопасность передвижения на автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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