Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Тверской области
Авария произошла 5 августа на 297-м км+800 м трассы М-10 в Вышнем Волочке Тверской области.
Водитель, управляя грузовым автомобилем "Исузу 28186", столкнулся с автомобилем "Вольво", водитель которого остановился на запрещающий сигнал светофора.
В результате ДТП погиб водитель "Исузу".
Госавтоинспекция Тверской области напоминает водителям о необходимости сохранения безопасной дистанции при движении, а также о недопустимости управления транспортными средствами в утомленном или болезненном состоянии. Состояние водителя напрямую влияет на безопасность передвижения на автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU