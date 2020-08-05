2020-08-05T11:40:09+03:00
Спорт

Футбольный клуб «Тверь» сыграет первый в жизни официальный матч

После трёхлетнего перерыва жители Твери снова смогут сходить на профессиональный футбол.
Степан КАМЕНЕВ
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Логотип ФК "Тверь".Логотип ФК "Тверь".
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Сегодня, 5 августа, в Твери на стадионе «Юность», который стал официальным местом дислокации новой профессиональной футбольной команды «Тверь» Второй лиги, пройдёт матч тверичан со «Звездой» из Петербурга. Тверскую команду создали в апреле этого года. За спиной у футболистов уже пять «обкаточных» матчей, из них три ничьих и две победы.

А вот первый кубковый, он же первый официальный зачётный матч, состоится со «Звездой» из Санкт-Петербурга, дебютировавшей в ПФЛ в прошлом году.

В составе тверской команды есть и местные игроки, и приглашённые футболисты. Тренер Вадим Гаранин до того, как начал работать с «Тверью», «натаскивал» юношескую сборную России. Ещё раньше трудился в академии «Динамо» (Москва) и тренировал тульский «Арсенал» (молодёжный состав).

Напомним, стадион «Юность» оборудовали по всем стандартам Российского футбольного союза. Полю выдали лицензию специалисты РФС, приезжавшие с инспекционной поездкой в июне.

Первый матч 1/256 Кубка России будет с аншлагом. В пресс-службе тверского клуба подчеркнули, что билеты раскупили буквально за пару часов. Матч стартует в 17:00. Для тех, кто не сможет попасть на стадион, пройдёт онлайн-трансляция в ютубе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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