В ДТП на трассе М-10 в Тверской области тяжело пострадала пожилая женщина

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:23:31+03:00

В результате ДТП пострадали женщина-водитель и пожилая пассажирка Фото: УГИБДД России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Авария произошла днем, 4 августа, на 153 км трассы М-10 "Россия" в Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 37-летний водитель, управляя автомобилем "ДАФ", двигался по крайней левой полосе в сторону Санкт-Петербурга, при перестроении не предоставил преимущество автомобилю "КИА", который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения 47-летняя женщина-водитель "КИА" с травмами госпитализирована. Также в больницу доставлена 71-летняя пассажирка легкового автомобиля. У нее - тяжелые травмы.

Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что при выполнении любого манёвра на дороге, в том числе перестроения, необходимо оценить дорожную ситуацию и лишь затем, заблаговременно включив сигнал поворота, начать перестроение.

ИСТОЧНИК KP.RU