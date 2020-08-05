В ДТП на трассе М-10 в Тверской области тяжело пострадала пожилая женщина
Авария произошла днем, 4 августа, на 153 км трассы М-10 "Россия" в Тверской области.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 37-летний водитель, управляя автомобилем "ДАФ", двигался по крайней левой полосе в сторону Санкт-Петербурга, при перестроении не предоставил преимущество автомобилю "КИА", который ехал в попутном направлении.
В результате столкновения 47-летняя женщина-водитель "КИА" с травмами госпитализирована. Также в больницу доставлена 71-летняя пассажирка легкового автомобиля. У нее - тяжелые травмы.
Госавтоинспекция Тверской области напоминает, что при выполнении любого манёвра на дороге, в том числе перестроения, необходимо оценить дорожную ситуацию и лишь затем, заблаговременно включив сигнал поворота, начать перестроение.
ИСТОЧНИК KP.RU