Змея вновь укусила ребёнка в Тверской области
Пострадавшему потребовалась срочная госпитализация
Ребенка госпитализировали в Тверь Фото: областной минздрав
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ЧП произошло в минувшее воскресенье, 2 августа, в Вышневолоцком городском округе. Ребенка с укусом змеи госпитализировали в детскую областную клиническую больницу Твери.
Подробности происшествия не сообщаются. В областном Минздраве уточнили лишь, что за год это уже девятый пациент со змеиным укусом.
Также, в ДОКБ 2 и 3 августа были доставлены еще двое детей из Ржевской и Весьегонской центральных районных больниц. Пациенты с травмами, полученными в результате падения с велосипеда и тарзанки были транспортированы с привлечением санавиации.
ИСТОЧНИК KP.RU