Змея вновь укусила ребёнка в Тверской области

5 Авг. 2020 2020-08-05T09:09:19+03:00

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ЧП произошло в минувшее воскресенье, 2 августа, в Вышневолоцком городском округе. Ребенка с укусом змеи госпитализировали в детскую областную клиническую больницу Твери.

Подробности происшествия не сообщаются. В областном Минздраве уточнили лишь, что за год это уже девятый пациент со змеиным укусом.

Также, в ДОКБ 2 и 3 августа были доставлены еще двое детей из Ржевской и Весьегонской центральных районных больниц. Пациенты с травмами, полученными в результате падения с велосипеда и тарзанки были транспортированы с привлечением санавиации.

ИСТОЧНИК KP.RU