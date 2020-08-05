Пропавшая в Твери пожилая женщина найдена живой
Пенсионерка была дезориентирована
Пропавшая бабушка найдена живой Фото: ВПСО "Сова"
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Пропавшую 3 августа 82-летнюю жительницу Твери Нину Мариянчук нашли живой.
- Найдена. Жива. Всем спасибо за помощь! - написали волонтеры в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.
Напомним, два дня назад женщина ушла из дома, расположенного на улице Виноградова. Пропавшая была дезориентирована и нуждалась в медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU