Пропавшая в Твери пожилая женщина найдена живой

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:53:39+03:00

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Пропавшую 3 августа 82-летнюю жительницу Твери Нину Мариянчук нашли живой.

- Найдена. Жива. Всем спасибо за помощь! - написали волонтеры в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Напомним, два дня назад женщина ушла из дома, расположенного на улице Виноградова. Пропавшая была дезориентирована и нуждалась в медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU