В Твери ищут мужчину с именной татуировкой на запястье

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:40:45+03:00

Мужчина ушел из дома и пропал 29 июля Фото: ВПСО "Сова"

Он ушел из дома и не вернулся

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Бекболот Шамырбекович Атыров, 1964 года рождения, пропал в Твери. Мужчину разыскивают с 29 июля. В этот день он ушел из дома на проспекте 50 лет Октября и не вернулся.

Ориентировка на поиск пропавшего появилась в группе "ВПСО "Сова" Тверь и Тверская область" в соцсети.

Сообщается, что мужчина ростом 165 см, худощавого телосложения, волосы седые с залысиной, глаза карие. Был одет в бомбер цвета хаки, черные брюки и черные ботинки.

Имеет особые приметы: татуировку на запястье "Борис", шрамы на груди и животе.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (920) 171-65-50, 8 (910) 646-34-34 или "102".

ИСТОЧНИК KP.RU