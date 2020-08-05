2020-08-05T08:35:36+03:00
Происшествия

Момент тяжёлого столкновения мотоциклиста с пешеходом в Твери попал на видео

Авария произошла на проспекте Победы
Ольга ТРОФИМОВА
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В ДТП пострадали пешеход и мотоциклист Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дмитрий ГусевВ ДТП пострадали пешеход и мотоциклист Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дмитрий Гусев
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Вечером, 4 августа, на проспекте Победы в районе дома №22, мотоциклист наехал на пешехода.

По информации региональной Госавтоинспекции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил дорогу в неустановленном месте, а мотоциклист поехал на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы.

Угрозы жизни мотоциклиста нет. Он был в шлеме.

Видео (18+) и фото с места аварии разместили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Пешеход получил тяжелые травмы в ДТП на проспекте Победы в Твери.Автор: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Иван Дьяков

ИСТОЧНИК KP.RU

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