Момент тяжёлого столкновения мотоциклиста с пешеходом в Твери попал на видео

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:35:36+03:00

В ДТП пострадали пешеход и мотоциклист Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Дмитрий Гусев

Изменить размер текста: A A

Вечером, 4 августа, на проспекте Победы в районе дома №22, мотоциклист наехал на пешехода.

По информации региональной Госавтоинспекции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил дорогу в неустановленном месте, а мотоциклист поехал на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы.

Угрозы жизни мотоциклиста нет. Он был в шлеме.

Видео (18+) и фото с места аварии разместили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

Пешеход получил тяжелые травмы в ДТП на проспекте Победы в Твери.Автор: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Иван Дьяков

ИСТОЧНИК KP.RU