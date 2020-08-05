Момент тяжёлого столкновения мотоциклиста с пешеходом в Твери попал на видео
Вечером, 4 августа, на проспекте Победы в районе дома №22, мотоциклист наехал на пешехода.
По информации региональной Госавтоинспекции, мужчина в состоянии алкогольного опьянения переходил дорогу в неустановленном месте, а мотоциклист поехал на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП пешеход получил тяжелые травмы.
Угрозы жизни мотоциклиста нет. Он был в шлеме.
Видео (18+) и фото с места аварии разместили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
Пешеход получил тяжелые травмы в ДТП на проспекте Победы в Твери.Автор: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Иван Дьяков
ИСТОЧНИК KP.RU