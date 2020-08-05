В Твери на территории бывшей химбазы горел заброшенный ангар
Причина устанавливается
Пламя было видно издалека Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр Зорин
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Сообщение о пожаре на пилораме (территория бывшей химбазы в районе Артиллерийского переулка) в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 4 августа.
На место выезжали ПСЧ 2,3, СПСЧ, ПСЧ 72.
Как сообщили в пресс-службе регионального, ГУ МЧС, загорелось кирпичное здание ангарного типа.
В 22:12 пожар был локализован. Еще полчаса спустя огонь потушили.
По предварительным данным пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU