В Твери на территории бывшей химбазы горел заброшенный ангар

5 Авг. 2020 2020-08-05T08:05:21+03:00

Пламя было видно издалека Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр Зорин

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Сообщение о пожаре на пилораме (территория бывшей химбазы в районе Артиллерийского переулка) в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 4 августа.

На место выезжали ПСЧ 2,3, СПСЧ, ПСЧ 72.

Как сообщили в пресс-службе регионального, ГУ МЧС, загорелось кирпичное здание ангарного типа.

В 22:12 пожар был локализован. Еще полчаса спустя огонь потушили.

По предварительным данным пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU