2020-08-05T08:05:21+03:00
Происшествия

В Твери на территории бывшей химбазы горел заброшенный ангар

Причина устанавливается
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Пламя было видно издалека Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр ЗоринПламя было видно издалека Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Александр Зорин
Изменить размер текста:

Сообщение о пожаре на пилораме (территория бывшей химбазы в районе Артиллерийского переулка) в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 4 августа.

На место выезжали ПСЧ 2,3, СПСЧ, ПСЧ 72.

Как сообщили в пресс-службе регионального, ГУ МЧС, загорелось кирпичное здание ангарного типа.

В 22:12 пожар был локализован. Еще полчаса спустя огонь потушили.

По предварительным данным пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Змея вновь укусила ребёнка в Тверской области
Пропавшая в Твери пожилая женщина найдена живой
В Твери ищут мужчину с именной татуировкой на запястье
Момент тяжёлого столкновения мотоциклиста с пешеходом в Твери попал на видео
В Твери на территории бывшей химбазы горел заброшенный ангар
В Тверской области отремонтируют театр в Кимрах
Жительница Тверской области пыталась дать взятку следователю
В Тверской области с 10 августа могут отменить особый режим работы школ-интернатов
Роспоребнадзор проверил качество воды в водоемах Твери
В Тверской области за два года запланировано отремонтировать 27 детсадов
Работники шести организаций в Твери получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда
В Удомле Тверской области строят благотворительную столовую при храме
В Тверской области собрались реализовать проект дуального образования
Поэтов и писателей всех возрастов приглашают на "Литературное лето" в тверскую "Горьковку"
У жителя столицы в Тверской области украли дорогое электрооборудование
Тверские семьи начали получать маткапитал в связи с рождением первенца
Маленькая девочка, оставшись одна дома, чуть не выпала из окна общежития в Тверской области
В центре Твери состоялось мероприятие "Детское кресло"
В Твери ищут дезориентированную 82-летнюю женщину
За неделю "скорые" в Твери и Калининском районе выезжали на вызовы 2721 раз
В тверском "Ласточкином гнезде" откопали лестницу и нашли бывший парадный вход
В небе над Тверью засияло гало
Шестнадцатилетний подросток за рулем иномарки попал в ДТП в Тверской области
Аккумулятор и инструменты украли из автомобиля жителя Твери