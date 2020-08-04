2020-08-04T23:18:52+03:00
Звезды

В Тверской области отремонтируют театр в Кимрах

К выполнению работ планируется приступить в этом году
Алексей АНДРЕЕВ
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Кимрский государственный театр был создан во время Великой Отечественной войны - 25 мая 1942 года. Фото: со страницы театра в Вконтакте/vk.com/theatre_kimryКимрский государственный театр был создан во время Великой Отечественной войны - 25 мая 1942 года. Фото: со страницы театра в Вконтакте/vk.com/theatre_kimry
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На капитальный ремонт Кимрского театра драмы и комедии направят 14,2 млн. рублей из областного бюджета. Вопрос финансирования был рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона, которое 4 августа провёл губернатор Игорь Руденя.

Как сообщает областное правительство, в театре будет отремонтированы кровля, фасад и парапет, заменены окна и двери. Работ планируется начать в этом году.

Добавим, что за последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона обновлено звуковое, световое и технологическое оборудование, приобретены автобусы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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