В Тверской области отремонтируют театр в Кимрах
На капитальный ремонт Кимрского театра драмы и комедии направят 14,2 млн. рублей из областного бюджета. Вопрос финансирования был рассмотрен на заседании бюджетной комиссии региона, которое 4 августа провёл губернатор Игорь Руденя.
Как сообщает областное правительство, в театре будет отремонтированы кровля, фасад и парапет, заменены окна и двери. Работ планируется начать в этом году.
Добавим, что за последние несколько лет в рамках проекта «Сохранение и использование культурного наследия в России» во всех государственных театрах региона обновлено звуковое, световое и технологическое оборудование, приобретены автобусы.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»