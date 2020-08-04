2020-08-04T20:03:27+03:00
Происшествия

Жительница Тверской области пыталась дать взятку следователю

По данному факту возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Женщину задержали в рабочем кабинете следователя непосредственно после передачи денегЖенщину задержали в рабочем кабинете следователя непосредственно после передачи денегФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Твери по факту дачи взятки в особо крупном размере сотруднику следственного управления возбуждено уголовное дело (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ). Материалы для расследования уголовного дела были предоставлены сотрудниками УФСБ России по Тверской области.

По данным следствия, 28 июля жительница Кашина Тверской области, чтобы избавить от уголовной ответственности своего супруга, попыталась подкупить следователя СК, предложив ему 200 тысяч рублей. От денег сотрудник отказался и предпринял меры по задержанию подозреваемой в даче взятки. Женщину задержали в рабочем кабинете непосредственно после передачи денежных средств.

- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения, проводятся дополнительные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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