В Тверской области с 10 августа могут отменить особый режим работы школ-интернатов
4 августа на совещании оперштаба под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен вопрос возвращения в стандартный режим работы школ-интернатов и детских домов в регионе.
Предлагается это сделать с 10 августа. Сейчас соцучреждения с круглосуточным пребыванием детей работают в вахтовом режиме, чтобы снизить риск заражения воспитанников и работников коронавирусом.
Пока областное правительство не сообщает, будет ли точно с 10 августа отменен особый режим в школа-интернатах и детсадах.
Однако сообщается, что Игорь Руденя, несмотря на снижение в Тверской области уровня заболеваемости COVID-19, считает главной задачей - обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников соцучреждений. Обязательно постоянное тестирование персонала на коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
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