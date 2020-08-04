2020-08-04T19:03:31+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тверской области с 10 августа могут отменить особый режим работы школ-интернатов

Они были переведены на него в связи с коронавирусом
Алексей АНДРЕЕВ
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Состоялось очередное совещание оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области. Фото: ПТОСостоялось очередное совещание оперштаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области. Фото: ПТО
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4 августа на совещании оперштаба под руководством губернатора Игоря Рудени был рассмотрен вопрос возвращения в стандартный режим работы школ-интернатов и детских домов в регионе.

Предлагается это сделать с 10 августа. Сейчас соцучреждения с круглосуточным пребыванием детей работают в вахтовом режиме, чтобы снизить риск заражения воспитанников и работников коронавирусом.

Пока областное правительство не сообщает, будет ли точно с 10 августа отменен особый режим в школа-интернатах и детсадах.

Однако сообщается, что Игорь Руденя, несмотря на снижение в Тверской области уровня заболеваемости COVID-19, считает главной задачей - обеспечение безопасности воспитанников и сотрудников соцучреждений. Обязательно постоянное тестирование персонала на коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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