В Тверской области за два года запланировано отремонтировать 27 детсадов
В 2021-2022 годах в нашем регионе в 12 детских садах капитально отремонтируют крыши, а в 15-ти заменят оконные блоки. В целом из бюджета региона на это направляется 66,5 млн. рублей.
Вопрос распределения средств рассматривался 4 августа на заседании областного правительства.
После него губернатор Игорь Руденя отметил актуальность запланированных в детсадах работ, а также сообщил, что в регионе со следующего года могут запустить программу по ремонту и строительству спортзалов в учреждениях образования.
В 2021 году ремонты пройдут в детских садах Ржева, Твери, Торжка, Кашинского, Пеновского и Удомельского округов, Бежецкого, Калязинского и Конаковского районов.
В 2022 году реализация программы продолжится в Ржеве, Твери, Кашинском и Нелидовском городских округах, Бежецком и Зубцовском районах, Селижаровском муниципальном округе.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»