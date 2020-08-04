В Тверской области за два года запланировано отремонтировать 27 детсадов

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:40:45+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2021-2022 годах в нашем регионе в 12 детских садах капитально отремонтируют крыши, а в 15-ти заменят оконные блоки. В целом из бюджета региона на это направляется 66,5 млн. рублей.

Вопрос распределения средств рассматривался 4 августа на заседании областного правительства.

После него губернатор Игорь Руденя отметил актуальность запланированных в детсадах работ, а также сообщил, что в регионе со следующего года могут запустить программу по ремонту и строительству спортзалов в учреждениях образования.

В 2021 году ремонты пройдут в детских садах Ржева, Твери, Торжка, Кашинского, Пеновского и Удомельского округов, Бежецкого, Калязинского и Конаковского районов.

В 2022 году реализация программы продолжится в Ржеве, Твери, Кашинском и Нелидовском городских округах, Бежецком и Зубцовском районах, Селижаровском муниципальном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU