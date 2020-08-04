Работники шести организаций в Твери получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда
На заседании "зарплатной" комиссии специалисты администрации города, налоговой службы, городского Центра занятости населения, Госинспекции труда в Тверской области, управления Федеральной службы судебных приставов обсудили ситуацию с низкими зарплатами на шести предприятиях в Твери.
Установлено, что работники компаний получали заработную плату ниже МРОТ - 12 130 рублей - и среднеотраслевых значений. Ежемесячный доход работников составлял от 5000 до 11 000 рублей.
Представители организаций объяснили это частичной занятостью работников.
По итогам комиссии руководству компаний-нарушителей было предложено внести изменения в штатное расписание и трудовые договоры, а также увеличить заработную плату сотрудникам до среднеотраслевого уровня.
Исполнение принятых мер находится на контроле комиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU