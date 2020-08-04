Работники шести организаций в Твери получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда

4 Авг. 2020 2020-08-04T18:55:27+03:00

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На заседании "зарплатной" комиссии специалисты администрации города, налоговой службы, городского Центра занятости населения, Госинспекции труда в Тверской области, управления Федеральной службы судебных приставов обсудили ситуацию с низкими зарплатами на шести предприятиях в Твери.

Установлено, что работники компаний получали заработную плату ниже МРОТ - 12 130 рублей - и среднеотраслевых значений. Ежемесячный доход работников составлял от 5000 до 11 000 рублей.

Представители организаций объяснили это частичной занятостью работников.

По итогам комиссии руководству компаний-нарушителей было предложено внести изменения в штатное расписание и трудовые договоры, а также увеличить заработную плату сотрудникам до среднеотраслевого уровня.

Исполнение принятых мер находится на контроле комиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU