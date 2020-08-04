Поэтов и писателей всех возрастов приглашают на "Литературное лето" в тверскую "Горьковку"

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:35:14+03:00

Прочесть можно будет как свои стихи, так и произведения других авторов. Фото: Евгения ГУСЕВА

На встречу ждут чтецов и просто зрителей

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Встреча "Литературное лето" пройдёт 9 августа (в воскресенье) на свежем воздухе - во дворике библиотеки имени Горького.

Участники будут читать стихи и прозу. И это не обязательно должны быть собственные произведения. Можно прочесть что-то из чужого, но очень понравившегося.

Начинающие писатели и поэты, которые, возможно, ещё не готовы вынести свои сокровенные мысли на суд публики, могут прийти как гости - посмотреть и послушать.

Ограничений нет - только соблюдение социальной дистанции.

Чтобы стать участником мероприятия и получить свои несколько минут у микрофона, необходимо записаться: 8 (4822) 34-38-00.

Встреча начнётся в 15:00.

ИСТОЧНИК KP.RU