Поэтов и писателей всех возрастов приглашают на "Литературное лето" в тверскую "Горьковку"
Встреча "Литературное лето" пройдёт 9 августа (в воскресенье) на свежем воздухе - во дворике библиотеки имени Горького.
Участники будут читать стихи и прозу. И это не обязательно должны быть собственные произведения. Можно прочесть что-то из чужого, но очень понравившегося.
Начинающие писатели и поэты, которые, возможно, ещё не готовы вынести свои сокровенные мысли на суд публики, могут прийти как гости - посмотреть и послушать.
Ограничений нет - только соблюдение социальной дистанции.
Чтобы стать участником мероприятия и получить свои несколько минут у микрофона, необходимо записаться: 8 (4822) 34-38-00.
Встреча начнётся в 15:00.
ИСТОЧНИК KP.RU