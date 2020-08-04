У жителя столицы в Тверской области украли дорогое электрооборудование
В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратился 34-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что с его дачного участка в деревне Гудово Калининского района, было похищено электрооборудование стоимостью более 170 тысяч рублей.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Были опрошены свидетели произошедшего, обследованы места возможного сбыта краденого. В ходе розыска установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний житель Твери.
Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что уже реализовал украденное имущество.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU