2020-08-04T17:27:42+03:00
Происшествия

У жителя столицы в Тверской области украли дорогое электрооборудование

Злоумышленник задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Твери задержали за кражуЖителя Твери задержали за кражуФото: Василий ХОДАРЕВ
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В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратился 34-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что с его дачного участка в деревне Гудово Калининского района, было похищено электрооборудование стоимостью более 170 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Были опрошены свидетели произошедшего, обследованы места возможного сбыта краденого. В ходе розыска установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний житель Твери.

Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что уже реализовал украденное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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