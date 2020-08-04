У жителя столицы в Тверской области украли дорогое электрооборудование

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:27:42+03:00

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В дежурную часть ОМВД России по Калининскому району обратился 34-летний житель Москвы. Мужчина сообщил, что с его дачного участка в деревне Гудово Калининского района, было похищено электрооборудование стоимостью более 170 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Были опрошены свидетели произошедшего, обследованы места возможного сбыта краденого. В ходе розыска установлена личность подозреваемого в краже. Им оказался 28-летний житель Твери.

Мужчина сознался в содеянном и сообщил, что уже реализовал украденное имущество.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU