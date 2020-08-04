Тверские семьи начали получать маткапитал в связи с рождением первенца

4 Авг. 2020 2020-08-04T17:10:33+03:00

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В Тверской области 1727 семей получили сертификаты на материнский капитал в связи с рождением первого ребёнка. Это новая форма господдержки, которая начала работать в 2020 году. Размер капитала - 466 617 рублей.

Если в такой семье позже появится второй ребёнок (нет разницы, будет ли он рождён или усыновлён), то родители получат право на дополнительные 150 тысяч рублей. Такая же сумма будет положена им и при рождении или усыновлении следующих детей.

Отметим, что с 15 апреля 2020 года сертификат оформляется проактивно, то есть автоматически. Обращаться в ПФР или МФЦ для этого не нужно. Информация в Пенсионный фонд поступит из органов ЗАГС.

Но семьям, усыновившим детей, всё-таки придётся прийти лично: есть сведения, необходимые для оформления маткапитала, которые могут предоставить только сами усыновители.

ИСТОЧНИК KP.RU