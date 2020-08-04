Маленькая девочка, оставшись одна дома, чуть не выпала из окна общежития в Тверской области
Сообщение о том, что на окне четвертого этажа пятиэтажного общежития на улице Челюскинцев в Кимрах сидит маленький ребенок, поступило в ЦОВ-112 от местных жителей.
На место незамедлительно выехали отделение ПСЧ-11, автолестница МЧС России, сотрудники полиции и медики.
По прибытию спасатели увидели на окне девочку примерно четырех лет. Оказалось, что ребенок остался один дома.
- Начальник дежурного караула пожарно-спасательной части № 11 капитан внутренней службы Денис Синкин залез на окно по автолестнице и попросил ребенка открыть входную дверь, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.
Ребенка осмотрели врачи. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU