2020-08-04T16:44:56+03:00
Происшествия

Маленькая девочка, оставшись одна дома, чуть не выпала из окна общежития в Тверской области

Ей на помощь пришли спасатели МЧС
Ольга ТРОФИМОВА
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Трагедию удалось предотвратить Фото: ГУ МЧС России по Тверской областиТрагедию удалось предотвратить Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Сообщение о том, что на окне четвертого этажа пятиэтажного общежития на улице Челюскинцев в Кимрах сидит маленький ребенок, поступило в ЦОВ-112 от местных жителей.

На место незамедлительно выехали отделение ПСЧ-11, автолестница МЧС России, сотрудники полиции и медики.

По прибытию спасатели увидели на окне девочку примерно четырех лет. Оказалось, что ребенок остался один дома.

- Начальник дежурного караула пожарно-спасательной части № 11 капитан внутренней службы Денис Синкин залез на окно по автолестнице и попросил ребенка открыть входную дверь, - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.

Ребенка осмотрели врачи. Все обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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