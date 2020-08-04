В центре Твери состоялось мероприятие "Детское кресло"
Трое нарушителей привлечены к ответственности
Рейд "Детское кресло" прошел в Твери Фото: УГИБДД России по Тверской области
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4 августа в Московском и Центральном районах Твери состоялось профилактическое мероприятие "Детское кресло".
Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области проверили соблюдение правил перевозки юных пассажиров.
Каждый раз, несмотря на сознательность большинства родителей, выявляются нарушители. В этот раз к административной ответственности были привлечены трое водителей. Им придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.
За время мероприятия было остановлено более 50 машин с детьми-пассажирами. Всем участникам напомнили о правилах перевозки детей.
ИСТОЧНИК KP.RU