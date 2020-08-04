В центре Твери состоялось мероприятие "Детское кресло"

4 Авг. 2020 2020-08-04T16:34:54+03:00

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4 августа в Московском и Центральном районах Твери состоялось профилактическое мероприятие "Детское кресло".

Сотрудники Госавтоинспекции Тверской области проверили соблюдение правил перевозки юных пассажиров.

Каждый раз, несмотря на сознательность большинства родителей, выявляются нарушители. В этот раз к административной ответственности были привлечены трое водителей. Им придется заплатить штраф в размере 3000 рублей.

За время мероприятия было остановлено более 50 машин с детьми-пассажирами. Всем участникам напомнили о правилах перевозки детей.

ИСТОЧНИК KP.RU