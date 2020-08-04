В Твери ищут дезориентированную 82-летнюю женщину
В Твери ищут 82-летнюю Нину Мариянчук. Женщина ушла из дома, расположенного на улице Виноградова, 3 августа и до сих пор не вернулась.
В ориентировке указано, что пропавшая нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована в пространстве. Информация размещена на страничке поискового отряда «Сова».
Среди примет волонтёры-поисковики указывают: рост 1,6 метра, зелёно-карие глаза, а на голове парик с короткими, волнистыми коричневыми волосами.
Согласно информации в объявлении, Нина Михайловна была одета в чёрное пальто, «леопардовую» водолазку, чёрные брюки и ботинки. При себе имела чёрную кожаную сумку.
Напомним, улица Виноградова находится в Пролетарском районе Твери. Параллельно ей проходит проспект Калинина, перпендикулярно – бульвар Ногина. В этом же районе есть несколько пронумерованных улиц Красной слободы.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о том, где находится Нина Мариянчук, просят звонить поисковикам из «Совы» по телефону 8-920-171-65-50.
ИСТОЧНИК KP.RU