В Твери ищут дезориентированную 82-летнюю женщину

4 Авг. 2020 2020-08-04T15:43:38+03:00

На голове у пропавшей был парик

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В Твери ищут 82-летнюю Нину Мариянчук. Женщина ушла из дома, расположенного на улице Виноградова, 3 августа и до сих пор не вернулась.

В ориентировке указано, что пропавшая нуждается в медицинской помощи и может быть дезориентирована в пространстве. Информация размещена на страничке поискового отряда «Сова».

Среди примет волонтёры-поисковики указывают: рост 1,6 метра, зелёно-карие глаза, а на голове парик с короткими, волнистыми коричневыми волосами.

Согласно информации в объявлении, Нина Михайловна была одета в чёрное пальто, «леопардовую» водолазку, чёрные брюки и ботинки. При себе имела чёрную кожаную сумку.

Напомним, улица Виноградова находится в Пролетарском районе Твери. Параллельно ей проходит проспект Калинина, перпендикулярно – бульвар Ногина. В этом же районе есть несколько пронумерованных улиц Красной слободы.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о том, где находится Нина Мариянчук, просят звонить поисковикам из «Совы» по телефону 8-920-171-65-50.

ИСТОЧНИК KP.RU